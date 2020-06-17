الإصابات الجديدة بكورونا في 5 جهات وظهور الفيروس في جهتين بالمنطقة 1- التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي همت 5 جهات من المملكة، فيما لم تسجل 7 جهات أي حالة جديدة.

واكتشف أغلب حالات الإصابة الجديدة (54 حالة) بجهة الدار البيضاء سطات، التي عرفت تسجيل 31 حالة خلال الـ16 ساعة الماضية، وسجلت بجهة مراكش آسفي 12 حالة، وبجهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 9 حالات.

وعرفت الحالة الوبائية تسجيل ظهور الفيروس في جهتين من الجهات المصنفة بالمنطقة رقم 1، وسجلت إصابة واحدة بكل من جهة الشرق وجهة العيون الساقية الخمراء.

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وبذلك يكون عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب ارتفع، منذ بداية الأزمة، إلى 8985 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، موزعة بين: الدارالبيضاء- سطات 2944 حالة، ومراكش- أسفي 1643 حالة، وطنجة- تطوان- الحسيمة 1377 حالة، وفاس- مكناس 1061 حالة، والرباط- سلا- القنيطرة 897 حالة، ودرعة- تافيلالت 586 حالة، والشرق 199، وبني ملال- خنيفرة 129، وسوس- ماسة 90، وكلميم- واد نون 48 ، والداخلة- وادي الذهب 5 حالات، والعيون- الساقية الحمراء 6، مع الإشارة إلى أن عددا من الجهات لم تعد فيها أية حالة نشطة.

وباحتساب استقرار عدد الوفيات في 212 حالة، وتسجيل 23 حالة شفاء جديدة، يكون إجمالي عدد الحالات النشطة سجل انخفاضا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليصل إلى 813 حالة، حتى صباح اليوم، يبقى جلها في جهات الدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.