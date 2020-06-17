طنجة.. حادثة خطيرة تودي بحياة شاب في مقتبل العمر.. دهسته شاحنة لنقل البضائع

لقي شاب مصرعه، أمس الثلاثاء، في طنجة، بعدما دهسته شاحنة لنقل البضائع على مستوى الطريق الدائرية الجديدة الموجودة في مقاطعة مغوغة.

وكشف شاهد عيان لـ”اليوم 24″ أن الضحية “ج.ا”، البالغ من العمر 25 سنة، كان قد نزل من حافلة لنقل العمال عائدا من عمله، إذ خلال عبوره للشارع الرئيسي دهسته شاحنة لنقل البضائع، كانت تسير بسرعة كبيرة، ما تسبب في وفاته على الفور.

وأضاف المصدر ذاته، أن سيارة نقل الأموات نقلت جثة الشاب الهالك إلى مستودع الأموات دوق دو طوفار، فيما باشرت العناصر الأمنية إجراءاتها القانونية اللازمة في مثل هذه الحوادث.