الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض

الأربعاء 17 يونيو 2020

أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي الصين في الساعة 3:19 عصر الأربعاء، بتوقيت بكين.



يعد القمر الصناعي "قاوفن-9 03"، الذي أرسل إلى المدار بواسطة الصاروخ الحامل لونج مارش-2 دي، قمرا صناعيا راداريا للاستشعار عن بعد بدقة تصل إلى متر، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وسوف يستخدم هذا القمر الصناعي بشكل أساسي لمسح الأرض، وتخطيط المدن، وتأكيد ملكية الأراضي، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير إنتاجية المحاصيل، والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، وتقديم معلومات عن بناء الحزام والطريق.

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وتم إرسال قمرين صناعيين آخرين إلى الفضاء، بواسطة الصاروخ الحامل نفسه.

وتولت جامعة تشجيانج تطوير أحد هذين القمرين، وسوف يستخدم في اختبار تكنولوجيا الأقمار الصناعية الصغيرة (البيكو والنانو).

وطورت الشركة الصينية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في بكين القمر الصناعي الثاني، وسوف يستخدم لجمع معلومات عالمية حول أوضاع السفن والطيران وإنترنت الأشياء.

كانت عملية الإطلاق التي تمت الأربعاء هي المهمة الـ335 لسلسلة صواريخ لونج مارش.