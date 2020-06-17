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نص كلمة وزيرة السياحة والاثار بفلسطين رولا ماياها في اجتماع وزراء السياحة العرب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 17 يونيو 2020

 

قالت وزيرة السياحة والاثار بفلسطين رولا ماياها في اجتماع وزراء السياحة العرب،  ارجو ان تعود السياحة لاوطاننا حيث انها مصدر للدخل القومي ووسيلة للتعارف بين الشعوب فهي توفر فرص عمل لابناء شعبنا بالاضافة الي انها نافذة ليعرف العالم ما يفعله الاحتلال وهوما شجع القطاع الخاص لبناء الفنادق.

 

وكان قطاع السياحة الفلسطيني يسجل ارقام قياسية غير مسبوقة من حيث اعداد الزوار وليالي الفنادق فوصل السياح في 2019 ثلاثة مليون ونصف سائح.

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كما قالت ان القطاع الاكثر تضررا من جراء ازمة ومن بداية الازمة اتخذت وزارة السياحة والاثار كافة الاجراءات لمواجهه الازمة وشكلت الوزارة فريق لتحديد الاثار وحجم الخسائر كما شكلت فريق من القطاع الخاص والعام لوضع خطة عمل مامؤنة وصحية خلال وبعد الجانحة واعادة السياحة بعد ان تتوفر الظروف المناسبة واستعدادا لما بعد الجانحة اعادة تاهيل المتاحف والمناطق الاثرية والفنادق التحضير لدورات تدريبية للعاملين في 

قطاع السياحة للمعايير الجديدة التي تحافظ حملة ترويجية تشمل كل المناطق السياحية وتتوجه للعالم اجمع 

تنفيذ استراتجية تسويقية لاستعادة قطاع السياحي ما بعد كورونا  الاستمرار في الترويج الالكتروني لتبقي فلسطين حاضرة في العالم.

 

واخيرا قالت: اتقدم بالشكر للامانة العربية للجامعة العربية والمنظمة العربية للسياحة وكل من ساهم في انجاح الاجتماع

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