شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توصيات وزارة السياحة السودانية لانعاش القطاع السياحي والان مع التفاصيل

الأربعاء 17 يونيو 2020

ننشر توصيات وزارة السياحة السودانية لانعاش القطاع السياحي والتي جاءت خلال اجتماع وزراء السياحة العرب.

وجاءت كالتالي: Advertisements 1-ان تعمل الدول العربية تقديم حوافز لقطاع السياحة بما في ذلك تخفيض تذاكر السفر ورفع الضرائب عن القطاع السياحي 2-توسيع دائرة استيعاب الشباب والمراة ذوي الاحتياجات الخاصة في المنشاءات السياحية 3-تشجيع السياحة الداخلية العربية البينية ليعرفوا 4-العمل وفق خطة مدروسة لتوسيع التدريب للمؤسسات السياحية لرفع مستوي الخدمة السياحية

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