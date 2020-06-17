ماذا قال وزير السياحة المغربي خلال اجتماع وزراء السياحة العرب؟

الأربعاء 17 يونيو 2020

ننفرد بنشر كلمة السيد وزير السياحة المغربي السيد احمد بن عقيل الخطيب حيث أكد اجتماع وزراء السياحة العرب باتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية لرفع قدرات البنوك لدعم قطاع السياحة,



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وقال : أود ان انوه بالهبة التضامنية التي قام بها المواطنين الجزائرين وقد اعطت الدولة الاولوية للحفاظ علي العمل واستعادة الثقة بعد الوباء اصحاب المعالي والسعادة السؤال الملح كيف ان نواجة هذه الازمة واعتقد ان للاجابة علي هذا التساؤل لابد من الاخذ بالاعتبار العناصر التالية,

كما اشار الى التصدي للمعلومات والخطط الاحترازية واهمية اعتماد مقابلة عربية وشاملة موحدة للتعامل مع الوضع والوصول الي تعافي شامل للقطاع وتسريع القطاع العربي ومن شانها خلق فرص العمل لا سيما في اوساط الشباب وتقوية التواصل بين القطاع العام والخاص في القطاع السياحي والاستفادة بتمويل الترويج للسياحة الداخلية والبينية بين الدول العربية وتدريب العاملين بالقطاع السياحي علي التدابير الصحية،كما ان الافتتاح التدريجي لشركات الطيران وفي الختام لا يفوتني ان اشيد بجهود المنظمة العربية للسياحة وكل المنظمات التي تدعم السياحة والتي كان لها دور في الازمة