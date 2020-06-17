شاهد.. لجنة حصر الأضرار تنفذ نزولاً ميدانياً إلى منطقة الصدارة بمديرية حجر تنفيذا لتوجيهات محافظ حضرموت

الأربعاء 17 يونيو 2020

تنفيذاً لتوجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نفذ أعضاء لجنة حصر الأضرار التي خلفتها كارثة السيول بالمديريات الغربية، نزولاً ميدانياً إلى منطقة الصدارة بمديرية حجر، للإطلاع على الأضرار وحصر المزارعين المتضررين والملّاك.



واطلع أعضاء اللجنة برئاسة وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية رئيس اللجنة المهندس أمين سعيد بارزيق على الأضرار بالمركز الصحي بالصدارة والتعرف على المتطلبات والاحتياجات والأجهزة الضرورية بالمركز، إلى جانب الاطلاع على سير أعمال صيانة الطرقات المنفذة من قبل شركة بترومسيلة.

واستمع أعضاء اللجنة خلال لقائهم بالمواطنين واللجان المشكلة إلى مطالبهم، المتمثلة بإعادة القنوات وتوفير أصول ثابتة لصيانة الطرق ومساعدة المزارعين من خلال استصلاح الأراضي الزراعية، والأضرار والمتطلبات الأخرى في ملفات الكهرباء والاتصالات والمياه.

وخلال حديثه للمواطنين أعرب الوكيل الفني رئيس لجنة حصر الأضرار المهندس أمين بارزيق، أن قيادة السلطة بالمحافظة ممثلة بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني يولي المديريات الغربية المتضررة اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى انه قد تم مخاطبة رئاسة الجمهورية بشأن إطلاعهم على حجم الأضرار لتقديم المساعدات المالية لمعالجة أضرار المنخفض المداري، وأوضح أن لجنة الحصر ستسهم في القيام بمهامها في الحصر ورفع الضرر عن المديريات الغربية وأهاليها.

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رافقهم، الاستاذ مطيع باراس عن مكتب المحافظ و مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد باخلعة، ومدير عام مكتب الزراعة بالساحل عوض بالكيمان، ومدير هيئة مياه الريف المهندس زاهر باخوار، ومدير عام مديرية حجر المحامي أنور الشاذلي، وعدد من الشخصيات الاجتماعية.