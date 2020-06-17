عاجل.. وزير السياحة التونسي يعلن عن مفاجأة في اجتماع وزراء السياحة العرب

الأربعاء 17 يونيو 2020

ننفرد بنشر كلمة وزير السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية محمد التومي، ؛حيث قال في كلمته معالي الاستاذ احمد بن عقيل الخطيب اسمحوا لي ان اعبر عن تقديري للجهود التي بذلت من قبل اعبر عن تعاطفي مع الاسر التي فقدت احد افرادها من جراء كارثة الكورونا.



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وأَضاف: انخفض الطلب علي قطاعي السياحة والنفط ومن الصعب التحقق بموعد التعافي وقد سعينا الي الحفاظ علي صحة مواطنينا والمقيمين و سنعمل بمعيتكم من اجل تحويل الازمة الي فرصة بوضع حوافز لتنشيط السياحة البينية وحث السياح لتاجيل رحلاتهم بدل الغائهم الاتفاق بشكل سريع لاعادة تنشيط السياحة والاستثمار العربي ما بعد جانحة كورونا.

وأكد أن تونس كغيرها من البلدان العربية الحمد لله ليس لديها وتمكنا من السيطرة علي الوضع الوبائي وعودة الحياة الي طبيعتها بعد ان استعادة نشاطها من تاريخ 4 يونيو ولهذا سنفتح ابواب بلادنا للسياحة بداية من تاريخ 27 يونيو واتقدم بالشكر لمنظمة السياحة العربية لتقديمها دراسات وتقارير التي تساعد علي تعافي القطاع السياحي.