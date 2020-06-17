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إصابة رئيس هندوراس وزوجته بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس هندوراس وزوجته بفيروس والان مع التفاصيل

الأربعاء 17 يونيو 2020

قال رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن الفحوصات أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد وإنه يتلقى العلاج وسوف يباشر عمله عن بعد ومن خلال مساعديه.

 

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون "باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسؤولا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح وجرى تشخيصي اليوم بأنني مصاب بمرض كوفيد-19".

 

وتابع "أوصوا بأن أستريح لكنني سأواصل العمل عن بعد ومن خلال المساعدين".

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وقال إنه يعاني من أعراض بسيطة وبدء في تلقي العلاج ويشعر بتحسن.

 

وجرى أيضا تشخيص إصابة زوجته واثنين من مساعديه بفيروس كورونا ويخضعون جميعا للعلاج.

 

وسجلت هندوراس 9656 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 330 وفاة.

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