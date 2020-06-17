ننشر كلمة " زايد بن راشد الزياني" في اجتماع وزراء السياحة العرب

الأربعاء 17 يونيو 2020

قال وزير السياحة والصناعة البحريني زايد بن راشد الزياني إن القطاع السياحي في البحرين كان ينمو بصورة مطردة الي ان وصل الي انه يساهم بنسبة 7% من اجمالي الدخل المحلي.



Advertisements

وأضاف: قمنا بتقديم حزمة للقطاع الخاص ومنها اعفاء الشركات العاملة من الضرائب وايجار المناطق الصناعية وكذلك الاعفاء من قيمة استهلاك الكهرباء والماء وكذلك منح المرونة اللازمة للقطاع المصرفي.

وجاء ذلك ضمن خطة مواجهه الكوارث كما سعت بتفعيل اجراءات عن بعد وخصصت عدد من الفنادق لمراكز العزل كل ذلك من اجل الموازنة مع العواقب التي ستخلفها كارثة الكورونا مع الحفاظ علي التقدم الاقتصادي واتقدم بالشكر للجهود التي بذلتها المنظمة العربية للسياحة من خلال التقارير التي تم اصدارها من فريق الازمات واري ان يتم اضافة توصية بالاستفادة من الجهود التي قدمتها المنظمة، جاء ذلك خلال اجتماع وزراء السياحة العرب المنعقد اليوم .