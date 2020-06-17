الأمم المتحدة تنتخب الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن

الأربعاء 17 يونيو 2020

تنتخب الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، 5 دول لشغل مقاعد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وسط منافسة قوية بين 7 دول في 5 أقاليم.



وتعمل الدول المتنافسة على تدشين حملات مكلفة تستمر لأعوام للفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا، ويصدر قرارات ملزمة قانونا، مثل فرض عقوبات أو تفويض بعثات لحفظ السلام.

ويضم المجلس 5 أعضاء دائمين لهم حق النقض (فيتو)، وهم: روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين.

ويتم انتخاب 5 دول لشغل المقاعد غير الدائمة المتبقية لمدة عامين، والتي يتم توزيعها على أساس إقليمي.

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ويشهد سباق الانتخابات هذا العام تتنافس بين كندا وأيرلندا والنرويج على مقعدين لمجموعة "أوروبا الغربية ودول أخرى"، بينما تتنافس كينيا وجيبوتي على تمثيل أفريقيا.

وتتنافس الهند والمكسيك بلا منازعين على مقعدين لمنطقتي "آسيا والمحيط الهادئ" و"أمريكا اللاتينية".

وتجري الانتخابات عادة في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، سيتم منح كل دولة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة هذا العام فترة زمنية ومكان مخصص للإدلاء بأصواتها السرية.

ويجب أن يحصل المرشح على أغلبية ثلثي الأصوات للحصول على مقعد بالمجلس.

ومن المقرر أن تشغل الدول الخمس الفائزة مقاعدها في يناير المقبل، بدلا من ألمانيا وبلجيكا وجمهورية الدومينيكان وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، التي انتخبت للفترة 2019-2020.