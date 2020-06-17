شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيب جديد ومدير مستشفى في صنعاء بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 17 يونيو 2020 توفي طبيب جديد ومدير مستشفى في صنعاء بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements وقالت مصادر طبية إن الدكتور أنور سالم نائب رئيس قسم مختبرات بمستشفى آزال إضافة للمدير الإداري للمستشفى الأوروبي محمد الاسطى، توفيا متأثرين بإصابتهما بفيروس ‎كورونا. ويواجه الأطباء وبقية الكوادر الطبية في اليمن مخاطر عدة بالتزامن مع إنتشار فيروس كورونا، إذ تنعدم وسائل الوقاية ومستلزماتها، فيما تقترب ضحايا الفيروس في القطاع الصحي من 60 طبيبا ومختصا.

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