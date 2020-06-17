مقتل 17 من الأمن الأفغاني في هجمات متفرقة لطالبان

قتل 17 من أفراد الجيش والأمن في هجمات متفرقة لمسلحين من حركة طالبان، بإقليمين أفغانيين، بحسب تصريحات مسؤولين أفغان اليوم الأربعاء.



وهاجمت حركة طالبان نقطة تفتيش بإقليم جوزجان شمالي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 12 من أفراد قوات الأمن، بحسب المتحدث باسم الحاكم الإقليمي عازر جوزجاني.

وقال المسؤول أيضاً إن 5 آخرين أصيبوا في الهجوم، الذي وقع بمنطقة "أقجه" واحتجز المسلحون 4 آخرين كرهائن في أعقاب الهجوم.

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وأفاد فقير محمد جوزجاني، قائد الشرطة الأفغانية بإقليم قندوز شمالي البلاد، بأن المسلحين هاجموا أيضا نقطة تفتيش للجيش الوطني الأفغاني على مشارف العاصمة الإقليمية، قندوز، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، إلى جانب إصابة 7 آخرين على الأقل أصيبوا في الحادث.

وفي الوقت نفسه، ذكر المتحدث باسم حاكم الإقليم الأفغاني، عريف نوري، أن انفجار قذيفة هاون بإقليم غزني جنوب شرقي البلاد، أسفر عن مقتل 4 أطفال، فيما أصيب 3 آخرون.

وتابع نوري أن الأطفال عثروا على القذيفة بمنطقة "ديه ياك" بالإقليم أمس الثلاثاء، وبدأوا يعبثون بها عندما انفجرت.

وذكرت الحكومة الأفغانية أنه خلال الأسابيع الماضية، قتل أو أصيب نحو 422 من أفراد القوات الأفغانية في أنحاء البلاد وذلك في 220 هجوما على الأقل لطالبان.