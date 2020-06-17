مقاتلات أمريكية تعترض 4 قاذفات روسية قرب الحدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترضت مقاتلات أمريكية، الأربعاء، طريق أربع قاذفات قنابل روسية أثناء تحليقها قرب حدود الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الولايات المتحدة دفعت بمقاتلات لمرافقة أربع قاذفات روسية من طراز توبوليف تو-95إم.إس الاستراتيجية القادرة على حمل أسلحة نووية وهي تقوم برحلة مخطط لها مسبقا بالقرب من الحدود الأمريكية.
وأوضحت أن الطائرات الروسية قطعت رحلة استمرت 11 ساعة فوق المياه المحايدة لبحار تشوكشي وبيرنج وأوخوتسك فضلا عن الجزء الشمالي من المحيط الهادي.
والأربعاء الماضي، رافقت مقاتلات أمريكية، أيضا أربع قاذفات قنابل روسية فوق مياه محايدة قريبة من ألاسكا بالولايات المتحدة.
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