إذا كنت ترغب بمقابلة بوتين.. عليك عبور هذا النفق

الطريق إلى مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقرة، ليست بالأمر الهين، في ظل الظروف التي فرضها فيروس كورونا، فسبر هذه الرحلة يبدأ من نفق.

نعم.. "نفق تعقيم" في مقر بوتين يمر عبره الزوار الذين يسمح لهم بمقابلة الرئيس.

ما الذي يحصل في النفق؟

التفاصيل تستند لفيديو نشره صحفيون من وكالة ريا نوفوستي الرسمية على "تويتر".

ما إن تدخل في النفق المؤدي لمقر بوتين في نوفو أوغاريوفو قرب موسكو، يتم رشك بمواد مطهرة منعا لانتقال عدوى كورونا للرئيس الذي وضعت له إجراءات حماية منذ تفشي الوباء الذي طال مسؤولين ومئات المواطنين في بلاده.

ومن أجل سلامة الرئيس، يتعين على الزائر، المرور عبر حجرة ترشه من كل الجوانب بمواد معقمة.

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والحجرة المنصوبة في مقر بوتين، بإمكانها قياس حرارة الزوار، كما أنها مجهزة بتقنية التعرف على الوجه.

ووفق سلطات منطقة بنزا حيث صنعت الحجرة، فإنها "تضمن سلامة رئيس الدولة وكل الذين يزورونه".

والشركة المصنعة للحجرة متخصصة في أجهزة التنظيف الآلي الموجهة إلى القطاع الصناعي.

ولأن بوتين يخضع بانتظام لفحوص كشف الإصابة، وكذلك الذين يتواصلون معه، يتعين على الزوار أيضا القيام بالأمر نفسه قبل لقائه.

وفي مارس/آذار الماضي، صافح بوتين رئيس الأطباء في أحد المستشفيات الرئيسية التي تعالج المصابين بالفيروس وتواصل معه عن كثب بدون وضع قناع، قبل أن يعلن الأخير إصابته بالوباء.