"السماوات المفتوحة" تبحث الانسحاب الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، الأربعاء، عقد اجتماع للدول المشاركة في اتفاقية "السماوات المفتوحة" في السادس من الشهر المقبل؛ لمناقشة الانسحاب الأمريكي المزمع.

والشهر الماضي، قالت الولايات المتحدة إنها تنوي الانسحاب من الاتفاقية التي تسمح بعمليات استطلاع بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك بنود الاتفاقية مرارا.



وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية إن الانسحاب سيتم رسميا في غضون 6 أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية.

ووضع اتفاق "السماوات المفتوحة" الذي تندد به الولايات المتحدة، عام 1992 بهدف "تعزيز الثقة" والاطلاع المتبادل على الأنشطة العسكرية للدول التي وقعته بفضل تنظيم طلعات استطلاعية غير مسلحة.

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ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2002، ويشمل 35 بلدا بينها الولايات المتحدة وروسيا.

والدول الـ35 التي وقعت الاتفاق هي ألمانيا وبيلاروسيا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكندا وكرواتيا والدنمارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا وجورجيا واليونان والمجر وآيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وقرغيزستان ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا وبولندا والبرتغال وجمهورية تشيكيا ورومانيا والمملكة المتحدة وروسيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وتركيا وأوكرانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وتسمح لجيش كل دولة بإجراء طلعات مراقبة جوية فوق أراضي الدولة الأخرى بعد وقت قصير من إعطاء إشعار بذلك.

وهذه أحدث خطوة تتخذها إدارة ترامب بإخراج الولايات المتحدة من معاهدة دولية رئيسية، بعد انسحابها من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا العام الماضي.