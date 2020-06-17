شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بسرعة إقرار قانون نقابة الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، سرعة إقرار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، مؤكدا أن التشريع من ضمن حزمة تشريعات تعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالفلاح وقطاع الزراعة بشكل عام، بالإضافة لحزمة القرارات التى صدرت خلال السنوات القليلة الماضية، ويهدف بشكل كبير لأن تكون النقابة بمثابة كيان واحد يقدم جميع الخدمات و الدعم للفلاح، حيث عمل على توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، وهذا بدوره سيساهم فى أن يكون هناك صوت واحد يعبر عن كل الفلاحين على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع القانون منح الفلاح مشاركة حقيقية فى أى أمر يخص قطاع الزراعة، سواء كانت تشريعات أو تعديل قانونا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير، مما يجعله شريكا أساسيا فى وضع التشريعات التى تتعلق بقطاع الزراعة، ووضع ضوابط محددة لممارسة العمل النقابي ، وهذا كان مطلبا لكثير من الفلاحين.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن لتشريع المرتقب يعمل على توفير مظلة تأمين للفلاح سواء من خلال إمكانية توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة ، خاصة وان هناك بعض الملاحظات من قبل البعض بشأن الإقراض والسلف الزراعية والقروض، وستكون النقابة بمثابة المظلة الاجتماعية للمزارعين، إلى جانب توفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة، وكل هذه الأهداف هى ترجمة حقيقية للاهتمام بقطاع الزراعة والفلاح خاصة فى السنوات الأخيرة.

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