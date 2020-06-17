شكرا لقرائتكم خبر عن كيف كشف تسريب القذافى وحمد زيف شعارات الجزيرة؟.. أستاذ علوم سياسية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على التسريب الأخير الذى نشره المعارض القطرى خالد الهيل، ويتضمن مكالمة تليفونية بين حمد بن خليفة والرئيس الليبى السابق معمر القذافى، بشأن الاتفاق على المواد الخاصة بليبيا فى القناة.

وأشار فهمى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن ما نشره المعارض خالد الهيل يؤكد على أن هناك ارتباطات كانت وما تزل بين بعض الأنظمة وقناة الجزيرة، مؤكدا على أن الخطاب السياسى للجزيرة خطاب ملون، ولا يقوم على أسس إعلامية ومهنية، وهو ما ينفى تماما وجود الرأى والرأى الأخر .

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، أن المشكلة الرئيسية هى ارتباط الجزيرة بخطاب يخدم بطبيعة الحال الأسرة الحاكمة، ويعمل بصورة فيها نوع من التدخل المباشر فى سياسات الدول العربية، موضحا ان الجزيرة لها أكثر من طبعة على الأقمار الأوربية ولها نسخات باللغة الإنجليزية وغيرها.

وأضاف: أعتقد أن ماتم نشره فى صفحة خالد الهيل يشير إلى هذا، لكن هناك أيضا عشرات الوقائع التى تروى فى هذا كيف تم تطويع الجزيرة فى انقلاب الوالد على والده، لافتا إلى أن الرأى والرأى الأخر غير موجودين بالمرة فى الجزيرة، فهى قناة ملونة بتتبع سياسة غير واضحة، لافتا إلى أن نظام القذافى لم يكن وحده وانما فى مراحل اخرى كان نظام صدام حسين وفى مراحل تالية النظام السورى وبالتالى الخطاب ليس إعلاميا، وإنما مضللا فى الأساس، لكن فى كل الأحوال فإن الجزيرة لا تمتلك خطابا محايدا.