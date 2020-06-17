"أدوية وسيارات لنقل المصابين".. مبادرة شبابية لخدمة مرضى كورونا بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

دشن 10 شباب بينهم طبيبة بمحافظة سوهاج، مبادرة لتقديم أدوية ووجبات غذائية وتوفير سيارات، لخدمة مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد_ 19).

وقال أحمد خالد، أحد أعضاء المبادرة إنه جرى تدشين المبادرة التي تهدف إلى مساعدة المصابين غير المقتدرين منذ حوالي شهر، مضيفًا أنه جرى الإعلان عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستفادة أكبر عدد من المصابين من المبادرة.

وأضاف "خالد" أن المبادرة تقدم مساعدات بالمجان يجري توصيلها إلى منازل المصابين عن طريق الفريق المشارك فيها، موضحًا أن المساعدات عبارة عن أدوية واسطوانات أكسجين للحالات الحرجة التي تحتاج لتنفس صناعي وجهاز قياس الأكسجين في الدم، ووجبات غذائية صحية وفاكهة.

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وأشار عضو المبادرة إلى وجود ٣ سيارات مجهزة لنقل الحالات المصابة لأي من المستشفيات المخصصة للعزل بالمحافظة، شرط أن يحدد حالة المريض طبيب معالج ويؤكد احتياجها إلى النقل للمستشفى .

ولفت الشاب إلى أنه جرى مساعدة أكثر من 100 حالة من مصابي كورونا من أبناء مراكز طهطا وسوهاج وأخميم وساقلته.

وتابع "خالد" أن أعضاء المبادرة هم مخلص ثابت، والدكتورة إلهام السيد المدني، ووعد أحمد، وصفاء عبدالله، ومحمود السيد، وأحمد منصور، ورامي أحمد، وعصام أحمد، وعلاء حماد.