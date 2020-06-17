شركة أمن جديدة تبدأ عملها بمستشفيات بنها الجامعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، استلام شركة جديدة، مهام أعمال الأمن بمستشفيات بنها الجامعية، لتحقيق مزيدًا من الانضباط داخل المستشفى.

وطالب رئيس الجامعة أفراد الشركة الجديدة بحسن معاملة المرضى المترددين على المستشفيات الجاميعة، في ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى تهيئة المناخ المناسب للأطباء والتمريض، لأداء مهامهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل.

من جانبه قال العميد وائل مكي مدير عام الأمن الإدارى بالجامعة، إن الشركة تضم 79 فردًا ومشرف أمن، وجرى توزيعهم على البوابات الرئيسية للمستشفى، ومبنى الجراحة المخصص لحالات العزل، مقسمين على 3 ورديات عمل.