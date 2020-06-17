إغلاق المراوح ومسافة متر ونصف.. "التعليم" تكشف عن إجراءاتها الاحترازية بلجان الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تعليمات عاجلة لجميع المديريات التعليمية، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وشددت وزارة التربية والتعليم، في خطاب لها اليوم الأربعاء، على اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا" في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة، والتي جاءت كالتالي:

- ضرورة الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، بألا تقل عن متر ونصف المتر.

- عدم تشغيل المراوح الموجودة في اللجان تجنبًا لانتقال الفيروسات عمومًا وفيروس "كورونا" خصوصًا عن طريق تحريك الهواء.

- سرعة الانتهاء من فرش اللجان يوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2020؛ حتى يمكن لشركات التعقيم الانتهاء من تعقيم اللجان يوم السبت 20 يونيو 2020.

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- وجود عامل العهدة بالمدرسة يوميًّا وتكليفه بالمبيت داخل مقر اللجنة؛ حتى تتمكن شركات التعقيم من مباشرة أعمالها طبقًا للجدول الزمني المعد.

- توزيع مظاريف الأسئلة يوميًّا في تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يتسلم مراقبو الأدوار المظاريف الخاصة باللجان المكلف بالإشراف عليها.

- تكليف ملاحظ واحد فقط من كل لجنة باستلام الكراسات الخاصة بلجنته، مع مراعاة أن يبدأ التوزيع بالنموذج (أ)، ويكون التوزيع باللجنة المجاورة بدءًا من النموذج (ج)؛ حتى تتناسب نماذج الكراسات الباقية مع مخطط التوزيع المعمول به.

- يقتصر فتح مظاريف الكراسات داخل كنترول اللجنة على مادة اللغة الأجنبية الثانية فقط.

- التأكيد على الطالب ضرورة تسليم كراسات المواد غير المضافة إلى المجموع في المواعيد المحددة بالجدول المعلن.

- حال عدم التسليم يكون تقدير الطالب عدم اجتياز، وسيكون على رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف إلى المجموع وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة.