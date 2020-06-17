بالصور.. تركيب بلدورات وإنترلوك بأرصفة شارع النادي بطور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة الطور في جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات تطوير الطرق الجاري تنفيذها بالمدينة، ضمن خطة تجميل وتطوير المدينة.

وقال رئيس المدينة إنه جرى البدء في أعمال تركيب البلدورات والأرصفة والانترلوك بشارع النادي الجاري رصفه، وتوسعته وازدواجه، لتسهيل حركة السيارات والمشاة بشكل يتماشى مع المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمدينة طور سيناء.

وأوضح رئيس المدينة، أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من كافة المشروعات التابعة للخطة الاستثمارية، ومن المقرر أن يجري افتتاح كافة المشروعات الخاصة بتطوير الطرق نهاية الشهر الجاري.