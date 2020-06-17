نجيب حميد في مرمى نيران نشطاء التواصل الاجتماعي

شن رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على نجيب حميد الذي تم تعيينه مسؤول برنامج الإعمار السعودي فى عدن، مؤكدين أنه أحد العناصر الإخوانية التى قام بوصف مفتى السعودية بالأعور الدجال.
وأكد نشطاء أن نجيب حميد من محافظة إب اليمنية، ويدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية، وقام بإتهام الملك السعودي منقبل بقتل المصريين في ميدان رابعة على خلفية إسناد السعودية للرئيس السيسي لإنقاذ مصر ، قائلين : " هذا الإخواني اسمه نجيب حميد من محافظة إب ، هو ذاته وليس تشابه اسماء صار مسؤول برنامج الإعمار السعودي في عدن".
ولفت أخرون، أن حميد كثيرًا ما قام بالدفاع عن قوي الشر والإرهاب والجماعة الإرهابية أبان حكم الإخوان لمصر ، مؤكدين أن مواقفة واضحة كشاب إخواني، ووالده رئيس الجمعية الخيرية لحزب الإصلاح.
وتابع مغردون: " المشرف العام على برنامج الإغاثة و الإعمار السعودي ، إخواني صرف ، و هذا الذي دفعه لتعيين نجل صديقه اليمني الإخواني مدير جمعية الإصلاح الإرهابية نجيب حميد مسئولا عن البرنامج في عدن".
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