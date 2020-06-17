اخبار العالم

قيود السفر تعوق عمل الشركات الألمانية في جنوب أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعربت شركات ألمانية في جنوب إفريقيا عن قلقها إزاء الأضرار الكبيرة التي تعاني منها بسبب القيود التي تفرضها البلاد على السفر جراء الجائحة، والتي تهدد بشلل التوسع في الإنتاج والقيام بأعمال صيانة مهمة في أهم شريك تجاري

لألمانيا في القارة الأفريقية.


وأظهر استطلاع لغرفة التجارة الخارجية الألمانية المختصة بمناطق أفريقيا الجنوبية أن الشركات الألمانية في جنوب أفريقيا تحتاج إلى مئات الفنيين والخبراء من الخارج، لكن

لا تستطيع إدخالهم إلى البلاد بسبب إغلاق الحدود.

وقال المدير التنفيذي للغرفة، ماتياس بودنبرج، "خلال فترة قصيرة تلقينا ردود من نحو 20 شركة تحتاج إلى 600 فني ومهندس".

وذكر بودنبرج أنه يُجرى حاليا التفاوض مع السلطات حول الحصول على استثناء لرحلة خاصة أو عدة رحلات، مثل تلك المتاحة للصين وروسيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيود السفر تعوق عمل الشركات الألمانية في جنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا