قيود السفر تعوق عمل الشركات الألمانية في جنوب أفريقيا

أعربت شركات ألمانية في جنوب إفريقيا عن قلقها إزاء الأضرار الكبيرة التي تعاني منها بسبب القيود التي تفرضها البلاد على السفر جراء الجائحة، والتي تهدد بشلل التوسع في الإنتاج والقيام بأعمال صيانة مهمة في أهم شريك تجاري

لألمانيا في القارة الأفريقية.



وأظهر استطلاع لغرفة التجارة الخارجية الألمانية المختصة بمناطق أفريقيا الجنوبية أن الشركات الألمانية في جنوب أفريقيا تحتاج إلى مئات الفنيين والخبراء من الخارج، لكن

لا تستطيع إدخالهم إلى البلاد بسبب إغلاق الحدود.

وقال المدير التنفيذي للغرفة، ماتياس بودنبرج، "خلال فترة قصيرة تلقينا ردود من نحو 20 شركة تحتاج إلى 600 فني ومهندس".

وذكر بودنبرج أنه يُجرى حاليا التفاوض مع السلطات حول الحصول على استثناء لرحلة خاصة أو عدة رحلات، مثل تلك المتاحة للصين وروسيا.