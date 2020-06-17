بلغاريا تُسجل 112 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأربعاء، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3453 حالة.



وأفاد مقر العمليات الوطني البلغاري - في بيان، أوردته وكالة أنباء "صوفيا" اليوم - بأن الحالات النشطة للعدوى وصلت إلى 1455، بينما تماثل للشفاء التام من المرض 1817 شخصًا،

موضحًا أنه يوجد حاليًا في المؤسسات الطبية في بلغاريا 267 مريضًا، 13 منهم في وحدات العناية المركزة، وزادت حالات الوفيات بمقدار 5 حالات خلال آخر 24 ساعة، مما رفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس في بلغاريا إلى 181 حالة.