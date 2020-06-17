الأوسكار.. تأجيل حفل 2021 وتمديد أجل الترشح

قررت الأكاديمية البريطانية لفنون وعلوم الصور المتحركة تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021، لمدة شهرين، بسبب تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19.
وأجلت الأكاديمية حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي كان مقررا في 28 فبراير 2021، إلى 25 أبريل من العام نفسه.
وعلى هامش التأجيل، تم تمديد فرصة الترشح إلى نهاية فبراير المقبل بدلا من اليوم الأخير من عام 2020، وهو أمر إيجابي بعد توقف تصوير أفلام، كان من المقرر أن تعرض في نهاية العام الجاري، لكن ذلك أصبح صعبا، بسبب تأثيرات الجائحة.
وتعتبر النسخة المقبلة من الأوسكار رابع النسخ، التي طالها التأجيل، في تاريخ الجائزة الأغلى عالميا، إذ أجل 3 مرات سابقة، بسبب فيضان لوس أنجليس، وبعد اغتيال مارتن لوثر كينغ جونيور، وبعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ريغان.
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