أزيلال.. جماعة بني عياط تعلن إلغاءها مشروع مطرح النفايات الذي أخرج سكان المنطقة للاحتجاج

أعلنت جماعة بني عياط، إقليم أزيلال، أمس الاثنين، عن إلغاء مشروع مطرح النفايات في المنطقة، الذي أخرج العديد من الجمعيات، والمواطنين للاحتجاج عليه.

وأوضح بلاغ لجماعة بني عياط، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أنه في إطار إحداث مطرح للنفايات يحترم المعايير الصحية المتبعة في هذا المجال، وتبعا لشكاية مجموعة من السكان، وفعاليات المجتمع المدني حول الأضرار، التي ستلحقهم جراء إحداث المطرح فقد تقرر إلغاؤه.

وأكد البلاغ نفسه، أن جماعة بني عياط لا تتوفر على مطرح للنفايات، ما دفعها إلى البحث عن مطرح خاص بالجماعة مع ضرورة المحافظة على البيئة، وسلامة السكان، مشيرا إلى أن التكلفة الحقيقية للمشروع لا تتجازو 2.5 مليون درهم.

وأعلنت الجماعة نفسها، أنها قررت إلغاء المشروع، وفتح نقاش مع السكان، وفعاليات المجتمع المدني المهتمة، من أجل إيجاد حل ناجع، وفعال، للنفايات بشكل توافقي، وتشاركي ترعى فيه مصلحة المجتمع.

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وكان سكان دواوير بني عياط، قد خرجوا للاحتجاج على مشروع مطرح للنفايات في المنطقة، الذي اعتبروه مهددا لمعلمة إيكولوجية، معترف بها من الأونيسكو.