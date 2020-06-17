طقس الأربعاء.. أجواء حارة مع سحب غير مستقرة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء حارة بالجنوب والجنوب الشرقي وداخل المملكة و ستظهر سحب منخفضة وكتل ضبابية، محلية على السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

وسيلاحظ، خلال الظهيرة، تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية ورعد، محليا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، ومن المحتمل أن تمتد الى شمال المنطقة الشرقية والريف والواجهة المتوسطية.

وستكون الأجواء مستقرة بباقي جهات المملكة مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي المناطق مع هبوب رياح محلية بالاقاليم الجنوبية.

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وستهب الرياح من الشمال الغربي معتدلة القوة إلى محليا قوية شمالية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة القوة جنوبية بالجنوب الشرقي بينما ستكون شمالية إلى غربية بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و29 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 30 و36 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وسوس والشمال- الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و 42 درجة بالجنوب -الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، في حين ستكون ما بين 42 و 44 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والجرف وما بين طرفاية وبوجدور، وهائج إلى قوي الهيجان مابين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.