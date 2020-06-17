عمال شركة أمانور يطالبون بإرجاعهم إلى عملهم: الإدارة طردتنا بمبررات واهية – فيديو

فيديو: يونس الميموني

احتج عمال، ومستخدمو شركة “أمانور”، اليوم الثلاثاء، في طنجة، على قرار طردهم من عملهم بمبررات، اعتبروها واهية.

وكشف عبد اللطيف الرازي، الكاتب العام لقطاع “أمانور”، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لـ”اليوم24″، أن المشكلة بدأت في 21 يناير الماضي، عندما قررت إدارة الشركة طرد الكاتب العام للنقابة، ما أدى إلى تنظيم وقفات احتجاجية في كل من مدن طنجة، والرباط، وتطوان، للمطالبة بالتراجع عن هذا القرار.

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وأضاف الرازي أن الشركة طردت 10 عمال آخرين بمبررات غير معقولة، موضحا أن العمال، منذ 5 أشهر، وهم يعانون رفقة أسرهم تبعات هذا القرار، إذ زاد الأمر سوءً مع ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت بشكل كبير في أوضاعهم المادية.

ورفض المتحدث نفسه عرض الشركة بعودة 5 عمال لعملهم، خلال اجتماع مع مفتشية الشغل، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، مطالبين برجوع كل المتضررين من هذا القرار إلى عملهم دون قيد، أو شرط.