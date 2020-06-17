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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العراقي: فيروس كورونا سيستمر إلى نهاية عام 2021 والان مع التفاصيل
الأربعاء 17 يونيو 2020
رجح وزير الصحة والبيئة في العراق حسن التميمي أن يستمر تفشي فيروس كورونا في العراق حتى نهاية عام 2021.
وقال وزير الصحة والبيئة في العراق، في تصريح لصحيفة محلية اليوم الأربعاء، إن "التعايش والتعامل مع فيروس كورونا أصبح أمرا واقعيا... ويجب على أي شخص أن يتعامل مع الآخرين على أنهم مصابون، والتعامل مع الأهل على أنه مصاب، ومن الضروري اتخاذ الإجراءات الوقائية بارتداء الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعي".
وأضاف أن "الوزارة ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخالف لإرشادات الوقاية الصحية والإجراءات المرافقة لحظر التجوال الجزئي".
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت مساء أمس أن إجمالي عدد الإصابات في العراق بفيروس كورونا بلغ 22700 حالة، توفيت منها 712 حالة.
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