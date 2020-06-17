شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على إرشادات استئناف نشاط المطاعم والكافتيريات خارج المولات بأبوظبي والان مع التفاصيل

الأربعاء 17 يونيو 2020

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزارعة والسلامة الغذائية تعميماً إلى أصحاب المطاعم والكافتيريات والكوفي شوب العاملة خارج المراكز التجارية على مستوى إمارة ابوظبي يتضمن دليلا ارشاديا بالإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب تنفيذها لإعادة افتتاح نشاطها التجاري وذلك تنفيذا لتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الازمات والطوارئ للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19).



وقال راشد البلوشي وكيل الدائرة، إن هذا التعميم يأتي في إطار الإجراءات المتبعة للعودة التدريجية لأنشطة قطاع الاعمال الخدمية وخاصة التي تتعامل بشكل كبير مع الجمهور وافراد المجتمع الأمر الذي يتطلب وضع اشتراطات وتعليمات واضحة يستوجب من أصحاب الأنشطة المعنية تطبيقها والعمل بها وعدم التهاون في تنفيذها حفاظا على سلامة افراد المجتمع.

وأضاف: "أن تجربتنا بإعادة افتتاح المراكز التجارية في إمارة أبوظبي كانت ناجحة من خلال تفاعل أصحاب المراكز مع تطبيق الدليل الارشادي الذي وضع تطبيقه وتنفيذ كافة تعليماته كشرط لمنح الدائرة تصريح بإعادة استقبال المتسوقين".

وأشار إلى أن الاشتراطات التي تم وضعها لإعادة افتتاح المطاعم والكوفي شوب والكافتيريات روعي فيها التشديد على إجراءات التعقيم المستمرة وخلو العاملين فيها من فيروس كوفيد 19 وكذلك التباعد الاجتماعي بين العاملين والمستهلكين أنفسهم واستخدام أدوات الطعام كالصحون والملاعق وغيرها لمرة واحدة بالإضافة الى لبس الكمامات والقفازات واستبدالهما باستمرار وتحديد الطاقة الاستيعابية للمطعم بنسبة 40%.

وأفاد البلوشي بأن إجمالي عدد تراخيص المطاعم والكافتيريات والكوفي شوب في إمارة أبوظبي بلغ 13.271 ألف رخصة موزعة على 8263 رخصة في منطقة ابوظبي و2602 رخصة في العين و492 في الظفرة.

ووجه وكيل الدائرة أصحاب المطاعم والكافتيريات والكوفي شوب العاملة خارج المراكز التجارية في إمارة أبوظبي بإعادة افتتاح نشاطها التجاري فور الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات الواردة في الدليل الارشادي دون إغفال أي بند من بنوده مشيرا الى أن الاخلال بتنفيذ وتطبيق هذه البنود سيعرضها للمخالفة من خلال فرق التفتيش والرقابة التابعة للدائرة والجهات ذات العلاقة.

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واشترطت الدائرة في تعميمها إجراء فحص لكافة العمال والموظفين للتأكد من خلوهم من فيروس "كوفيد-19" وتحديد الطاقة الاستيعابية لصالة المطعم والكافتيريا والمقاهي إلى 40% كحد أقصى على ألا يزيد عدد الزبائن على الطاولة الواحدة عن 4 أشخاص وأن تتباعد الطاولات فيما بينها بمقدار 2.5 متر وإلغاء أماكن الانتظار.

وأشار التعميم الى أهمية تقسيم الدوام بين العمال على فئات أو مجموعات ما أمكن للتخفيف من الازدحام خلال العمل وان يمنع تقديم خدمة البوفيه المفتوح ونماذج الطعام وضيافة الاستقبال والشيشة على أن يقوم أصحاب المطاعم والكافتيريات والمقاهي بإجراء فحص حرارة جميع الداخلين بما فيهم الموظفين والعمال ومنع دخول أي شخص تظهر عليه عوارض ارتفاع حرارة.

ووجهت الدائرة ألمعنيين بأهمية التعامل بجدية مع العمال الذين تظهر عليهم أعراض متعلقة بكوفيد -19 وذلك من خلال مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج والالتزام باتباع البروتوكول المتبع بما يشمل عدم الاستمرار بمزاولة العمل في حال اصابة أحد متداولي الاغذية بالفيروس وفق التعاميم الصادرة من قبل الجهات المختصة.

وأكدت الدائرة أهمية استخدام الكمامات والقفازات من قبل الموظفين طوال الوقت وعلى الزبائن استخدام الكمامات أثناء الدخول والخروج على أن يتم تعقيم وتنظيف شامل ويومي لكافة الاسطح والمعدات وتعقيم الطاولات والكراسي بعد كل استعمال بالإضافة الى المراحيض وبشكل متكرر خلال اليوم.

كما أكدت الالتزام باستخدام أدوات المائدة (الصحون والملاعق والأكواب) المصممة للاستخدام لمرة واحدة وفي حال وجود أجهزة غسيل الصحون الحرارية يجوز استخدام الادوات ذات الاستخدام المتعدد بما يضمن تعقيمها على درجات الحرارة المناسبة مع إتاحة المعقمات وغسول اليدين عند المداخل وتجنب التلامس المباشر بين الموظفين والزبائن والحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي وتعليم الأرضيات لهذا الغرض.

وشددت الدائرة في تعميمها وجول التزام جميع العاملين بالممارسات الصحية الجيدة بما يشمل تجنب السعال والبصق والتدخين أثناء العمل وتشجيع الزبائن على الدفع عبر البطاقة الائتمانية.

كما لا يسمح بدخول الفئات العمرية فوق ال 60 سنة وعدم اصطحاب الأطفال (أقل من 12 عاما) أو الأفراد الذين لديهم حالات طبية حرجة (لجميع الأعمار) من الدخول حفاظا على سلامتهم على أن تتماشى ساعات العمل المحددة لتشغيل المنشآت مع وقت برنامج التعقيم الوطني.