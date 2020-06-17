- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: الغرياني يفتي بما يدعم المشروع التركي لأجل الضغط على الدول الداعمة للاستقرار في ليبيا والان مع التفاصيل
الأربعاء 17 يونيو 2020
اعتبر خبير ليبي أن الغرياني مشرعن الاحتلال التركي.
ويرى الخبير الاقتصادي الليبي عيسى رشوان أن تركيا تحاول جمع ما أنفقته في دعم المليشيات سريعا خوفا من أي تغيرات مفاجئة قد تطرأ و كذلك دعم الليرة التركية المتردية في الأسواق العالمية.
وتابع في تصريح نشره موقع "العين الإخبارية" أن الغرياني مشرعن الاحتلال التركي يفتي بما يدعم المشروع التركي في ليبيا لأجل الضغط على الدول الداعمة للاستقرار في ليبيا.
وأضاف رشوان أن تركيا تواجه أزمة اقتصادية كبرى من الداخل والخارج وتحاول جمع أكبر مكاسب مادية من ليبيا منها لتوفير نفقات المرتزقة السوريين للمشاركة في الأعمال الإرهابية القادمة، خاصة باتجاه حقول النفط وخليج سرت.
وأشار إلى أن المبيعات العربية في السوق الليبية توفر الخدمات والأغذية الأساسية وتركيا تريد ربط المغرر به ولو نفسيا بالمنتج التركي إضافة إلى العائدات التي ستستخدم لقتل الليبيين بطبيعة الحال مثلها مثل النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير: الغرياني يفتي بما يدعم المشروع التركي لأجل الضغط على الدول الداعمة للاستقرار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.