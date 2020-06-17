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شكرا لقرائتكم خبر عن الغرياني.. أحد أكبر مجرمي ليبيا ومشرعني الإرهاب والقتل ضد الدول العربية والان مع التفاصيل
الأربعاء 17 يونيو 2020
كشف حقوقي ليبي، أن الغرياني سبق وحرض ضد الدول العربية التي لم تر منذ زمن يوما سعيدا بسبب إرهاب تركيا وقطر.
ويقول الحقوقي الليبي محمد جبريل اللافي إن "الغرياني أحد أكبر مجرمي ليبيا ومشرعني الإرهاب والقتل والخراب، وداعمي الغزو التركي للبلاد."
وتابع اللافي في تصريح نشره موقع "العين الإخبارية" أن الغرياني سبق وحرض ضد الدول العربية التي تدعم الجيش الليبي والاستقرار في البلاد التي لم تر منذ زمن يوما سعيدا بسبب إرهاب تركيا وقطر.
وأضاف أن "تصريحات الغرياني تؤكد مدى الحرقة والغل ضد الأوطان العربية وانتماءاته التركية الواضحة خاصة بعد القضاء على أي تحرك تركي أو مليشياوي في اتجاه سرت، ومقتل المئات منهم."
ونوه إلى أن الغرياني ليس له أي ظهير اجتماعي في ليبيا وهو ما يدفعه للسكن في تركيا التي يبث منها سمومه عبر قناة "التناصح" التي يملكها ولده سهيل، ولذلك ينفذ أجندات أنقرة التي تراودها أحلام بأنه حان جمع القطاف وتحويل السوق الليبية إلى المنتجات التركية دون غيرها.
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