مصرع قيادي حوثي مع مرافقيه وأسر 22 شرق صنعاء

الأربعاء 17 يونيو 2020

قتل قيادي حوثي مع مرافقيه، فيما أسرت القوات الحكومية 22 عنصرا من المليشيا الحوثية في جبهة نهم شرق صنعاء.



وأفادت مصادر عسكرية، بمصرع القيادي الحوثي مران المراني قائد ما يسمى بميمنة جبهة نهم مع مرافقيه، و٢٢من مقاتلي الحوثي في قبضة القوات الحكومية الذي يخوض معارك شرسة بمساندة طيران التحالف، وتكبدت مليشيات الحوثي الإنقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وطاردت القوات الحكومية مليشيات الحوثي على إمتداد جبهة نهم وطيران التحالف يدمر تعزيزاتها.

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وفي التفاصيل، تمكنت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، من استعادة مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه فرضة نهم شرقي صنعاء.

وأكد مصدر عسكري، أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما دمّرت مقاتلات التحالف تعزيزات المليشيات الحوثية في منطقة نجد العتق ومناطق أخرى محيطة.

وأشار إلى أن المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم أبطال الجيش والمقاومة وتراجع وخسائر فادحة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.