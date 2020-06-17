شكرا لقرائتكم خبر عن صهاينة يقتحمون «الأقصى» وينفذون جولات استفزازية تحت حراسة قوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان ، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وسط إخلاء شرطة الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من المسجد من المرابطين المقدسيين، ونفذوا جولات استفزازية وعلى شكل مجموعات.

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