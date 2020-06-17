شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترحّب بالدعوة إلى تشكيل «بعثة تقصي» في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم ،بدعوة حكومة الوفاق الليبية إلى تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق لتوثيق الانتهاكات في ليبيا وتحديد الجناة من جميع أطراف النزاع.

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، في بيان لها اليوم إن السفير ريتشارد نورلاند تحادث اليوم مع المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد طاهر سيالة ،معربا عن قلقه العميق إزاء المقابر الجماعية التي تمّ اكتشافها في ترهونة واستخدام الألغام والمفخخات في الأحياء المدنية في جنوب طرابلس، والمذبحة الأخيرة التي ارتكبت في حق 30 مهاجراً في مزدة.

وأضافت السفارة أن هذه الانتهاكات المبلّغ عنها، فضلاً عن سوء المعاملة المزعومة للمصريين في ترهونة، تصدم الضمير وتتطلب تحقيقًا فوريًا وشاملاً.