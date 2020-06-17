شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: اتفقنا مع الهند على حل الخلاف الحدودي والان نبدء بالتفاصيل
قالت الصين اليوم الأربعاء إنها لا تريد وقوع المزيد من الاشتباكات على حدودها مع الهند بعد اشتباكات يوم الاثنين قتل فيها 20 جنديا هنديا وأضافت أن البلدين يحاولان حل المسألة عن طريق الحوار.
وأكد تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية مجددا أن بكين ليست المسؤولة عن وقوع الاشتباكات وقال إن الوضع بشكل عام على الحدود مستقر وتحت السيطرة.
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