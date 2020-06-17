شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أقل معدل إصابات يومي منذ إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء تسجيل 7843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أقل عدد يومي مسجل منذ 30 أبريل، مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 553301.

وقال فريق الاستجابة لأزمة الفيروس في روسيا إن 194 مريضا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي العدد الرسمي للوفيات إلى 7478 منذ بداية الأزمة.