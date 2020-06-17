شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في سويسرا إلى 31 ألف حالة.. وفرنسا 195 ألف والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 31154، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت زيورخ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
قالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في سويسرا بلغ 1954، بينما تعافى 28900 .
وفي فرنسا ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 195617، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء. وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا بلغ 29550، بينما تعافى 73459 .
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