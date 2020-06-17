بالفيديو: في الذكرى السادسة على تأسيسها... كيف احتفلت هيئة الحشد؟

مدعوون قالوا ان الحشد الشعبي هو جزء من القوات المسلحة العراقية، وهو ركن اساس من اركان الانتصار على الإرهاب، ولولا الفتوى التي انطلقت لما تحقق النصر وتحررت الاراضي .

وتستمر الجهود من قبل مسؤولي الحشد لاتمام تطبيق القانون رقم "اربعين من عام الفين وستة عشر" والقاضي باعتبار قوات الحشد جهة امنية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة.



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