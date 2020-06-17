احتفال بطابع جديد للذكرى السادسة على تأسيس الحشد الشعبي، جرى داخل موقع نصب الشهيد شرق العاصمة بغداد. بيّن القائمون أن طريقة الاحتفال تحمل رسالتان، الاولى تخلد في الذاكرة شهداء الحشد الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن، والثانية هي حث المواطنين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي لتجنب انتشار وباء كورونا.
مدعوون قالوا ان الحشد الشعبي هو جزء من القوات المسلحة العراقية، وهو ركن اساس من اركان الانتصار على الإرهاب، ولولا الفتوى التي انطلقت لما تحقق النصر وتحررت الاراضي .
وتستمر الجهود من قبل مسؤولي الحشد لاتمام تطبيق القانون رقم "اربعين من عام الفين وستة عشر" والقاضي باعتبار قوات الحشد جهة امنية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة.
تشاهدون التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
وتستمر الجهود من قبل مسؤولي الحشد لاتمام تطبيق القانون رقم "اربعين من عام الفين وستة عشر" والقاضي باعتبار قوات الحشد جهة امنية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة.
تشاهدون التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: في الذكرى السادسة على تأسيسها... كيف احتفلت هيئة الحشد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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