تساؤلات كثيرة... هل يتأثر فيروس كورونا بالفصول؟

وقد يكون فيروس كورونا المستجد أيضا موسميا ويتأثر بدرجات الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس أو سلوك البشر. فما هي الحجج وراء هذه التاكيدات؟

وهذه الفكرة ليست بعيدة عن "فيروس يصيب الجهاز التنفسي" وكان موضع دراسات ضمن سيل التقارير العلمية التي رافقت تفشي الوباء.وأعلن خبير الأوبئة أنطوان فلاهو "الكثير من فيروسات الجهاز التنفسي موسمية كالإنفلونزا والفيروس المسبب لالتهاب القصبات الهوائية لدى الرضع".

بداية ظهر هذا الفيروس "خلال فصل الشتاء في الصين القارية" نهاية 2019. وقال فلاهو: "ثم تفشى بشكل كبير في المناطق المعتدلة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بين كانون الثاني، وأيار"، في حين أن "نشاطه كان أقل في المناطق المعتدلة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية".

وقال الخبير الذي يشرف على معهد الصحة العامة في جامعة جنيف إنه منذ أسابيع "نلاحظ في جميع أنحاء العالم تراجعا كبيرا في قوة الفيروس باستثناء بعض المناطق في النصف الشمالي من الكرة الأرضية كالسويد وبولندا وبعض الولايات الأميركية".

وأضاف أنه على العكس "مع اقتراب فصل الشتاء تشهد الأرجنتين وتشيلي وجنوب البرازيل وجنوب افريقيا تفشيا كبيرا للوباء يذكرنا بما مررنا به قبل أشهر".

ويضيف: "الانطباع هو أن ثمة ما يكبح تفشي الفيروس في فصل الصيف لكن بشكل جزئي ربما ولن يمنع بالضرورة تفشياً معتدلا طوال فصل الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية".

وأشار رئيس المجلس العلمي حول كوفيد-19 الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية بشأن الوباء جان فرنسوا دولفريسي أيضا إلى هذه الفرضية.

وصرح لإذاعة "فرانس انتر"، أن "السيناريو الأول" المرتقب للصيف هو "السيطرة على الوباء" في البلاد بفضل "نتائج تدابير العزل" وأيضا "بكون هذا الفيروس ربما يتأثر بالحرارة".

لكن فرضية كون كوفيد-19 وباء موسميا يصعب التحقق منها على حد قول أخصائي الأمراض المعدية بيار تاتفان. وأعلن "كان العزل تاما عندما كانت ترتفع درجات الحرارة وأشعة الشمس في فرنسا وأوروبا". بالتالي من الصعب التمييز بين تأثير المواسم وآثار العزل على التباطؤ الحالي للوباء.

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وأضاف الطبيب في المركز الاستشفائي الجامعي في رين (غرب): "هناك معايير عديدة يجب أن تؤخذ في الاعتبار وبالتالي لا نعرف ما له صلة بالمناخ أو الموسم أو تيقظ الناس".

"مهما كانت الظروف المناخية"