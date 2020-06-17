أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديـة عن ضبط عددٍ من المسؤولين في دائرة صحة محافظة كركوك؛ على خلفية شبهات فسادٍ في مشروع شراء جهازي فحص فايروسات، مُبينةً تمكنها من ضبط الأوليات الخاصة بالمشروع البالغة قيمته أكثر من 180 مليون دينار.
وأكدت الدائرة إصدار قاضي التحقيق المُختص أوامر استقدامٍ بحق مسؤول شعبة المُختبرات، والمُوظف المسؤول عن الأمور الفنية، والمُوظف المسؤول في مصرف الدم الرئيس في دائرة صحة المحافظة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وعلى صعيدٍ آخر، تمكنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وفي عمليةٍ أخرى، من ضبط الأوليات الخاصة بأحد المشاريع المُنفذة من تخصيصات إعادة استقرار وإعمار الأقضية والنواحي والمدن المُحررة من الإرهاب بمبلغٍ مقدارُه (246,000,000) مليون دينار؛ لوجود شبهة فسادٍ فيه.
عمليـة الضبط، التي تمت بموجب مُذكرةٍ قضائيـةٍ، أسفرت عن ضبط الأوليات الخاصة بالمشروع في قسم الحسابات بديوان المحافظة على خلفيـة وجود مبالغةٍ في أجور الآليات، فضلاً عن عدم وجود أية عملية نقلٍ للأتربة التي تضمنتها تفاصيل المشروع، والتي تم صرف مبالغ كبيرة عليها، إذ سبق أن تم إصدار أوامر قبض بحق لجان التنفيذ ومديري أقسام الحسابات والتدقيق على وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مسؤولين بصحة كركوك بـ'شبهة فسادٍ' في شراء جهازي فحص فايروسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.