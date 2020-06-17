القبض على لص سرق 19 دراجة في النجف

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مكتب مكافحة إجرام الكرار تمكنت من القبض على متهم بالجرم المشهود وذلك لقيامه بسرقة دراجة نارية".

واضافت، أنه "من خلال مجريات التحقيق اعترف بـ19 سرقة مختلفة في عموم المحافظة، وتمت إحالته للمحاكم لينال جزاءه العادل".

