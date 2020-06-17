الصناعة تعلن تأمين 80% من الاوكسجين لمرضى كورونا في مستشفيات الصحة

وقال مدير عام الشركة سفيـان فـوزي الجبـوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "معمل إنتاج الأوكسجين الطبي يتكون من خطين إنتاجيين لإنتاج غاز الأوكسجين بطاقة ( ٥٠٠ ) إسطوانة يومياً وإنتاج سائل الأوكسجين بطاقة ( ٨ ) آلاف لتر يومياً بنقاوة ( ٩٩.٦ % ) وبمواصفات معتمدة وخاضعة لفحوصات التقييس والسيطرة النوعية".واضاف، أن "الشركة وتنفيذاً لتوجيهات وزير الصناعة والمعادن أستطاعت رفع إنتاجها بمعدلات أكثر من الطاقة التصميمية لتلبية جميع الطلبات اليومية للمستشفيات الاهلية والحكومية في بغداد"، مؤكدا "تأمين بحدود ( ٨٠% )من حاجة وزارة الصحة من الأوكسجين الطبي إضافة الى التجهيز الفوري للمواطنين مجانـاً".

واشار الى "المعوقات والصعوبات التي تواجه العمل والتي من أهمها عدم تسديد مستحقات الشركة المثبتة بذمة وزارة الصحة عن تجهيز إسطوانات وسائل الأوكسجين الطبي للفترة الماضية والبالغة بحدود مليار و ( ٧٠٠ ) مليون دينار، وعدم قيام المستشفيات بإرجاع الإسطوانات الفارغة بمقدار الكميات المجهزة لغرض إعادة ملئها وضمان إنسيابية التجهيز".



ودعا إلى "إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على شكل دفعات لتمكين الشركة من تأمين مستلزمات الإنتاج وتنفيذ أعمال الصيانة والإدامة للمعمل ولإسطوانات الغاز"، مؤكداً في ذات الوقت على أن "الشركة تعمل جاهدة وباقصى الطاقات لتلبية حاجة وزارة الصحة وإسنادها في توفير الخدمات الصحية اللازمة وإسعاف مرضى الفيـروس.

وأضـاف أن "الشركة قامت بإهداء ( ٢٥ ) إسطوانة غاز أوكسجين إلى مستشفى العطاء للحجر الصحي فضلاً عن مواصلة التجهيز اليومي وبكميات بلغت ( ١٣٩٨ ) إسطوانة غاز الأوكسجين و ( ١٣٥٠٠ ) لتر من سائل الأوكسجين خلال الأيام الثلاثة الماضيـة".