بيكيه يكشف سراً عن علاقته بشاكيرا

كشف مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه عن سرّ عن علاقته بالمغنية الكولومبية شاكيرا، ذات الأصول اللبنانية.
ونقل موقع "barcablaugranes" تصريحات لبيكيه، الذي أشار إلى أنه "حين التقيت بشاكيرا في كأس العالم 2020 بجنوب أفريقيا، قلت لها أننا سنرى بعضنا البعض في المباراة النهائية للمونديال. أنا دائماً شجاع وطموح، وقد حقّقت ما وعدتها به وتقابلنا في النهائي".
وتحدّثت أخبار عن أنّ بيكيه التقى شاكيرا قبل يوم من موعد المواجهة النهائية، ليرد المدافع الإسباني: "العديد من الشائعات تنتشر عنّي، ولكن هناك شيئاً واحداً مؤكداً، في جنوب أفريقيا حظيت بوقت ممتع".
وتحدّثت أخبار عن أنّ بيكيه التقى شاكيرا قبل يوم من موعد المواجهة النهائية، ليرد المدافع الإسباني: "العديد من الشائعات تنتشر عنّي، ولكن هناك شيئاً واحداً مؤكداً، في جنوب أفريقيا حظيت بوقت ممتع".
وأحرز المنتخب الإسباني لقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، بهدف دون رد سجله إندريس إنييستا في مرمى هولندا.
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