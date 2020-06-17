نظم العشرات من جرحى العمليات "الارهابية" في ديالى اليوم الاربعاء، تظاهرة احتجاجية على "فساد" دائرة بلدية بعقوبة. وقال مراسل الخليج 365، في ديالى، إن العشرات من جرحى العمليات الارهابية نظموا، صباح اليوم، تظاهرة امام مبنى الحكومة المحلية للمحافظة احتجاجا على ماوصفوه بفساد دائرة بلدية بعقوبة.



واضاف ان المتظاهرين احتجوا على "غياب العدالة" خلال توزيع قطع الاراضي السكنية بعد منحها "لغير المستحقين"، بدلا عن الذين ضحوا بارواحهم من اجل استقرار ديالى اثناء مواجهة الجماعات الارهابية من القاعدة ثم داعش، بحسب ماأفاد به المتظاهرون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جرحى العمليات 'الارهابية' يحتجون على 'فساد' بلدية بعقوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.