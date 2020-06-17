إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية من وإلى بكين... والسبب؟

وكانت السلطات قد أعلنت عن تسجيل 31 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يمثل استمرارا لاكتشاف حالات جديدة في الأيام الأخيرة بعد انقطاع استمر نحو شهرين.

وأمرت السلطات بإغلاق المدارس ومنع السكان من السفر إلا في حال ما أظهرت الفحوصات خلوهم من الفيروس.



وترتبط الحالات الجديدة بسوق للطعام في المدينة.

يذكر أن مدينة ووهان الصينية كانت هي البؤرة الأولى لانتشار فيروس كورونا في نهاية العام الماضي.