خفض القوات الأمريكية بألمانيا يخيم على اجتماع "الناتو"

فرض إعلان الولايات المتحدة خفض قواتها في ألمانيا، على أجندة اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقرر اليوم الأربعاء.



وحاول ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، التقليل من شأن الإعلان الأمريكي، لكن يبدو أن القضية ستلقي بظلالها على المؤتمر الذي سيعقد عبر تقنية الفيديو.

ويشمل جدول أعمال المباحثات أيضا استراتيجية الردع لدى حلف شمال الأطلسي، في مواجهة القوة الروسية الصاعدة من الصواريخ الحديثة ذات القدرة النووية.

ومن المقرر أيضا أن يوقع الحلف الدفاعي المكون من 30 دولة، اليوم الأربعاء على خطة تشغيلية فى حالة حدوث موجة ثانية من تفشي وباء كورونا، وفقا لستولتنبرج، بالإضافة إلى تجهيز مخزون من المعدات الطبية وصندوق للأزمة.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الإثنين الماضي، خفض عدد قوات بلاده في ألمانيا إلى النصف بدعوى أن برلين "متخلّفة" عن سداد مساهماتها في حلف شمال الأطلسي، وتتعامل "بشكل سيئ" مع واشنطن في المجال التجاري.

وقال ترامب في تصريحات صحفية، إنّ القوات التي تشكّل عماد المساهمة الأمريكية في حلف شمال الأطلسي ترتّب "كلفة باهظة على الولايات المتّحدة، لذلك سنخفّض العدد إلى 25 ألف عسكري".

ويتمركز في ألمانيا نحو 34500 جندي أمريكي، ويبلغ العدد الإجمالي نحو 50 ألف مع حساب عدد الموظفين المدنيين الإداريين فيها.

وبحسب خطة ترامب، فإن عدد الأفراد العاملين سيتم تخفيضه إلى 25 ألفا، بحلول سبتمبر المقبل، مع احتمال اتخاذ خطوات بتخفيض العدد مرة ثانية.