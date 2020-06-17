انت الان تتابع روسيا تسجل أقل عدد من الإصابات الجديدة بكورونا منذ 30 أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء تسجيل 7843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أقل عدد يومي مسجل منذ 30 أبريل نيسان، مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 553301.

وقال فريق الاستجابة لأزمة الفيروس في روسيا إن 194 مريضا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي العدد الرسمي للوفيات إلى 7478 منذ بداية الأزمة.