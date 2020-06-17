دولة الإمارات الأولى إقليمياً والـ 19 عالمياً في الثقة بالاستثمار المباشر 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تصدّرت الإمارات الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر 2020 الصادر أمس عن شركة «كيرني» العالمية للاستشارات محتلة المركز 19 عالمياً وهي تدخل المؤشر للمرة الأولى، متقدمة على الدانمارك والبرتغال والبرازيل والنرويج وتايوان التي حلت في المركز الأخير 25، وفقا للبيان.



وتصدّرت المؤشر الولايات المتحدة وكندا وألمانيا واليابان وفرنسا ويعد مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر مسحاً سنوياً لمديري الأعمال التجارية العالمية والذي يصنف الأسواق التي من المرجح أن تجذب أكبر قدر من الاستثمار في السنوات الثلاث المقبلة.

ويشير التقرير الذي نشرته شركة الاستشارات العالمية ايه تي كيرني إلى أن «هذا العام يصادف المرة الثانية في تاريخ المؤشر الذي يمتد لـ 22 عاماً - والسنة الثانية على التوالي - التي تحتفظ فيها الأسواق المتقدمة بجميع المراكز الخمسة الأولى» وتمثل أيضاً 22 من أصل 25 مركزاً على المؤشر.

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وتعتبر الصين والبرازيل والإمارات الأسواق الناشئة الوحيدة التي وصلت إلى المؤشر هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن الآثار الدائمة للوباء سوف تعيد تشكيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حد كبير في السنوات المقبلة «بل إن التقرير ينذر بالسوء بأن الآثار السلبية لـجائحة «كوفيد -19»على بيئة الاستثمار هي على الأرجح حادة وطويلة الأمد».

والرغم من الأضرار المباشرة الناجمة عن جائحة الفيروس الوبائي، فإن المستثمرين قلقون أيضاً من الخطر الذي يشكله ارتفاع درجات الحرارة العالمية. وقال التقرير إن «المستثمرين في جميع المناطق يصنفون درجات الحرارة القصوى على أنها أكبر مخاطر المناخ اليوم على مدى السنوات الثلاث المقبلة».